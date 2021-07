Squadra speciale cobra 11, trama 5^ puntata 22 luglio: la Reisinger viene sospesa? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Proseguono le avventure di Squadra speciale cobra 11 che torna domani 22 luglio con l'ultima puntata prima della sospensione per lasciare spazio alle Olimpiadi di Tokio per poi tornare in video alla conclusione delle stesse. Le anticipazioni relative a questa puntata rivelano che Vicky Reisinger rischierà di essere sospesa dal servizio così come il collega Marc Schaffrath per via di un'indagine interna atta a stabilire se siano macchiati di pregiudizi razziali nello svolgere il loro lavoro. Nel frattempo, Semir Gerkhan sarà alle prese con un omicidio ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Proseguono le avventure di11 che torna domani 22con l'ultimaprima della sospensione per lasciare spazio alle Olimpiadi di Tokio per poi tornare in video alla conclusione delle stesse. Le anticipazioni relative a questarivelano che Vickyrischierà di esseredal servizio così come il collega Marc Schaffrath per via di un'indagine interna atta a stabilire se siano macchiati di pregiudizi razziali nello svolgere il loro lavoro. Nel frattempo, Semir Gerkhan sarà alle prese con un omicidio ...

