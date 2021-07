Ruanda | ricordi di un genocidio Quando Radio Machete annunciò che era tempo di «eliminare i serpenti»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) «i miliziani dei gruppi Hutu arrivarono nel mio quartiere – racconta Honorine Mujyambere, all’epoca 13enne – ci salvammo solo perché avevamo il telefono. Tutti i nostri vicini furono uccisi». «In realtà i rastrellamenti – prosegue la ricercatrice che oggi vive a Milano e lavora all’università – erano già in atto da. Vivevamo in una casa grande in una zona residenziale di Kigali con alcuni zii e altri parenti. Ci odiavano perché eravamo Tutsi e il fatto che fossimo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... dall'Iraq alla Siria, fino al sanguinoso genocidio in, non risparmiandosi una Sarajevo ... i 5000 morti buttati nelle foibe e la stessa seconda guerra mondiale eranomolto freschi. Poi ...della schiavitù continuano ad avere effetti negativi sugli afro - americani e negli ... La Francia di Emmanuel Macron ha riconosciuto e chiesto scusa per la complicità negli eccidi in...«Quando i miliziani dei gruppi Hutu arrivarono nel mio quartiere – racconta Honorine Mujyambere, all’epoca 13enne – ci salvammo solo perché avevamo il telefono. Tutti i nostri vicini furono uccisi». « ...Dall'Arabia Saudita al Messico passando per l'Ungheria, spesso sono Stati di 'interesse geopolitico' per Israele, osserva il quotidiano Haaretz ...