Nintendo Switch Online: nuovi giochi SNES in arrivo a luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) I giochi per SNES (ma non NES) di luglio di Nintendo Switch Online sono stati rivelati: sarà un trio soddisfacente per gli iscritti? Forse no, ma i giochi SNES in arrivo nel mese di luglio per gli iscritti a Nintendo Switch Online sono stati un vero fulmine a ciel sereno. Come sempre, il preavviso è di una settimana: mercoledì prossimo, il 28 luglio, tre nuovi titoli saranno tra noi. Anticipiamo comunque che non si tratta di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 luglio 2021) Iper(ma non NES) didisono stati rivelati: sarà un trio soddisfacente per gli iscritti? Forse no, ma iinnel mese diper gli iscritti asono stati un vero fulmine a ciel sereno. Come sempre, il preavviso è di una settimana: mercoledì prossimo, il 28, tretitoli saranno tra noi. Anticipiamo comunque che non si tratta di ...

Advertising

Teomanson : RT @NintendoItalia: Preparati a combattere con Pikachu, Charizard, Gengar e molti altri nel primo gioco Pokémon di lotte strategiche 5 cont… - PokemonIT : Allenatori, il momento è finalmente arrivato. #PokemonUNITE è ora disponibile per Nintendo Switch! ?? Scaricatelo… - NintendoItalia : Preparati a combattere con Pikachu, Charizard, Gengar e molti altri nel primo gioco Pokémon di lotte strategiche 5… - svarioken : ?? Nuovi titoli Nintendo Switch Online in arrivo: SNES: ·Jelly Boy ·Claymates ·Bombuzal 28 Luglio. ?? Su CDKeys tr… - harvest57688777 : RT @NintendoHall: Two Point Hospital sarà il prossimo titolo in prova con Nintendo Switch Online -