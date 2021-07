Maxi incendio in azienda agricola: 150 rotoballe a fuoco (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un grave incendio è divampato nella serata di martedì 20 luglio in un'azienda agricola di Via Zeriolo a Scandolara, frazione di Zero Branco. Per cause ancora in corso accertamento circa 150 rotoballe ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un graveè divampato nella serata di martedì 20 luglio in un'di Via Zeriolo a Scandolara, frazione di Zero Branco. Per cause ancora in corso accertamento circa 150...

Ultime Notizie dalla rete : Maxi incendio Maxi incendio in azienda agricola: 150 rotoballe a fuoco ... da ieri sera, si sono mobilitate per dare una mano nel reperimento e nel trasporto dell'acqua per spegnere l'incendio. Al momento l'unico modo per limitare i dani è continuare a bagnare le rotoballe ...

