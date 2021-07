Gazzetta: l'ombra dei calciatori no - vax sulla Serie A. Nanni: "Rimborsino loro i club" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un rischio da frenare Il contagio scoppiato tra le fila dello Spezia per un calciatore no - vax preoccupa, scrive la Gazzetta dello Sport. Al momento, in Serie A, il 10% dei calciatori non è coperto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un rischio da frenare Il contagio scoppiato tra le fila dello Spezia per un calciatore no - vax preoccupa, scrive ladello Sport. Al momento, inA, il 10% deinon è coperto ...

