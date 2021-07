Covid: fonti, decisione su trasporto locale non in questo dl (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il trasporto pubblico locale non sarà tra i temi oggetto del decreto legge Covid atteso domani in Cdm. Lo si apprende da fonti governative, secondo le quali una decisione sull'eventuale uso del Green ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilpubbliconon sarà tra i temi oggetto del decreto leggeatteso domani in Cdm. Lo si apprende dagovernative, secondo le quali unasull'eventuale uso del Green ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid fonti Covid: fonti, decisione su trasporto locale non in questo dl Il trasporto pubblico locale non sarà tra i temi oggetto del decreto legge Covid atteso domani in Cdm. Lo si apprende da fonti governative, secondo le quali una decisione sull'eventuale uso del Green pass per autobus e metropolitane sarà presa in un secondo momento. La ...

Confronto nel governo sul green pass, le Regioni frenano Confronto ancora aperto, nel governo, sul nuovo decreto Covid, che dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri. Nel provvedimento saranno contenuti ... secondo quanto si apprende da fonti di ...

Covid: fonti, decisione su trasporto locale non in questo dl - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: cabina regia e Cdm in stand-by, su green pass muro Regioni/Adnkronos (2) La distanza con le Regioni è tangibile, difficile da accorciare. Per bar e ristoranti, ad esempio, il governo vuole introdurre il green pass, anche se solo per ...

