Bernardeschi e Veronica Ciardi: la verità sulla rottura (Di mercoledì 21 luglio 2021) Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono detti di sì. Un sì arrivato non senza qualche intoppo tra i due, tra dichiarazioni d’amore, ripensamenti e ritorni tutto per colpa della paura di scoprire di essere fatti uno per l’altro. Questa la storia che la coppia ha raccontato al settimanale Chi… Il Duomo di Sant’Andrea di Carrara si è trasformato in una festa, l’ennesima per Federico Bernardeschi per festeggiare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Federicosi sono detti di sì. Un sì arrivato non senza qualche intoppo tra i due, tra dichiarazioni d’amore, ripensamenti e ritorni tutto per colpa della paura di scoprire di essere fatti uno per l’altro. Questa la storia che la coppia ha raccontato al settimanale Chi… Il Duomo di Sant’Andrea di Carrara si è trasformato in una festa, l’ennesima per Federicoper festeggiare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Mina_vagante1 : Bernardeschi e Veronica hanno deciso di dare un’impennata al tasso di natalità in Italia - mattinodinapoli : Bernardeschi e Veronica Ciardi, il matrimonio dopo il momento peggiore: «Uscivamo da storie tossiche» - clubdoria46 : Federcico #Bernardeschi vince anche in amore con Veronica #Ciardi #GFVip #Signorini #Juventus #Sampdoria… - blogtivvu : Veronica Ciardi: “La prima proposta di matrimonio di Bernardeschi? Ho detto di no!”, ecco per quale motivo… - vesuvianonews : La coppia, convolata a nozze 48 ore dopo la finale degli Europei 2020, ha già due bimbe Deva e Lena. Adesso, confes… -