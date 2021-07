Aggressione con l'olio bollente, il 25enne fa scena muta davanti al giudice (Di mercoledì 21 luglio 2021) E' rimasto in silenzio di fronte alle domande del gip Marco Biagetti il giovane senegalese di 25 anni, pluripregiudicato e senza permesso di soggiorno, accusato della violenta Aggressione avvenuta ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) E' rimasto in silenzio di fronte alle domande del gip Marco Biagetti il giovane senegalese di 25 anni, pluripregiudicato e senza permesso di soggiorno, accusato della violentaavvenuta ...

Advertising

LegaSalvini : AGGRESSIONE GAZEBO CAGLIARI, ZOFFILI (LEGA): “MANETTE PER ANARCHICI DELINQUENTI” Cagliari, 20 lug - 'Sono in conta… - LegaSalvini : VOGHERA, FONTI LEGA: TRAGEDIA FRUTTO DI UN’AGGRESSIONE, LA VITTIMA ERA NOTA ALLE FORZE DELL’ORDINE Dalle prime ric… - LegaSalvini : ?? #AGGRESSIONE GAZEBO #CAGLIARI, #ZOFFILI: “MANETTE PER ANARCHICI DELINQUENTI” Cagliari, 20 lug - 'Sono in contatt… - acquachiara522 : @Mark41648514 @michelemilane12 @6Stars13 @matteosalvinimi No è stato aggredito perché si è messo a fare lo sceriffo… - genovienne63 : RT @Noiconsalvini: ++ ULTIM'ORA ++ ?? ANSA: 'AGGRESSIONE GAZEBO LEGA: SETTE DENUNCIATI A CAGLIARI' I poliziotti della Digos di Cagliari ha… -