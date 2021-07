Wolff | Hamilton è l' opposto di un pilota scorretto'

(Di martedì 20 luglio 2021) Il team principal della Mercedes, Toto, non accetta che Lewisvenga messo in cattiva luce dopo il contatto con Max Verstappen a Silverstone e sottolinea quella che è sempre stata una ...

Il team principal della Mercedes, Toto, non accetta che Lewisvenga messo in cattiva luce dopo il contatto con Max Verstappen a Silverstone e sottolinea quella che è sempre stata una caratteristica del campione del mondo, ...... Verstappen senior ha poi lanciato un dardo in ottica mercato piloti all'ex amico Toto. È ... Una strategia che potrebbe essere stata definitivamente vanificata proprio dall'incidente con...Le polemiche non mancano dopo il GP di Gran Bretagna di F1, round nel quale il padrone di casa Lewis Hamilton si è imposto davanti al ferrarista Charles Leclerc e al team-mate Valtteri Bottas. Indubbi ...A prendere le difese del sette volte iridato è stato il Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff. In un’intervista concessa ad Autosport, il maneger austriaco ha ribadito un concetto: ...