Temptation Island, insulti e lacrime al falò di confronto: succede di tutto (Di martedì 20 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. succede di tutto al falò di confronto per una coppia di Temptation Island: ecco la decisione inaspettata, nessuno lo poteva immaginare. Una nuova puntata di Temptation Island è andata in onda ieri sera, lunedì 19 luglio, su Canale 5. Il reality show, condotto abilmente da Filippo Bisciglia, è entrato più che mai nel vivo e sta regalando Leggi su youmovies (Di martedì 20 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dialdiper una coppia di: ecco la decisione inaspettata, nessuno lo poteva immaginare. Una nuova puntata diè andata in onda ieri sera, lunedì 19 luglio, su Canale 5. Il reality show, condotto abilmente da Filippo Bisciglia, è entrato più che mai nel vivo e sta regalando

Advertising

zazoomblog : Temptation Island 2021 riassunto quarta puntata: una coppia scoppia Manuela scoppia a piangere - #Temptation… - tuttopuntotv : Temptation Island, Stefano choc su Manuela: “Oltre a pulire non sa fare nulla” #temptationisland #Canale5 #Mediaset - Luca190499 : RT @Almola_S: Da grande voglio fare quella che dà i nomi ai party Tezenis a Temptation island - MariangelaScato : @stra_roma @SarettaAsR79 No ti prego, Dimmi che non guardi Temptation Island. Il mio e' solo un pensierino che vuol… - infoitcultura : Temptation Island, Manila Nazzaro sconvolta da una coppia: “Sono senza parole” -