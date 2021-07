Sampdoria, Ferrero in ritiro: possibile annuncio di Faggiano (Di martedì 20 luglio 2021) Continua il ritiro della Sampdoria di Roberto D’Aversa: Massimo Ferrero domani sarà a Ponte di Legno. Il programma Mentre i ragazzi di Roberto D’Aversa continuano a faticare in ritiro, sono ore calde per la dirigenza della Sampdoria che, ufficializzato il ritorno di Giovanni Invernizzi, è pronta ad accogliere Daniele Faggiano. Massimo Ferrero, intanto, arriverà a Ponte di Legno proprio domani. Come riportato da Il Secolo XIX, Ferrero raggiungerà Ponte di Legno nella giornata di domani per stare vicino alla squadra e a mister D’Aversa. Il patron ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Continua ildelladi Roberto D’Aversa: Massimodomani sarà a Ponte di Legno. Il programma Mentre i ragazzi di Roberto D’Aversa continuano a faticare in, sono ore calde per la dirigenza dellache, ufficializzato il ritorno di Giovanni Invernizzi, è pronta ad accogliere Daniele. Massimo, intanto, arriverà a Ponte di Legno proprio domani. Come riportato da Il Secolo XIX,raggiungerà Ponte di Legno nella giornata di domani per stare vicino alla squadra e a mister D’Aversa. Il patron ...

