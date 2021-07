Roma, ufficiale: Kluivert ceduto in prestito al Nizza (Di martedì 20 luglio 2021) Adesso è ufficiale. Justin Kluivert è un nuovo giocatore del Nizza e lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto. Ancora dunque una cessione da parte dei giallorossi dell’olandese che non ha mai fatto breccia negli allenatori che si sono succeduti ed evidentemente nemmeno in Mourinho, che non si è opposto al suo trasferimento. Ad annunciare l’operazione di mercato, i cui dettagli erano noti ormai da giorni, è stato il club della Riviera. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Adesso è. Justinè un nuovo giocatore dele lascia laincon diritto di riscatto. Ancora dunque una cessione da parte dei giallorossi dell’olandese che non ha mai fatto breccia negli allenatori che si sono succeduti ed evidentemente nemmeno in Mourinho, che non si è opposto al suo trasferimento. Ad annunciare l’operazione di mercato, i cui dettagli erano noti ormai da giorni, è stato il club della Riviera. SportFace.

