Referendum | dal Parlamento via libera alla raccolta firme online Magi | “Una rivoluzione”

(Di martedì 20 luglio 2021) Ildà il viaper i. Sono le 1.30 di notte. A dispetto dei pregiudizi e dei facili luoghi comuni, si lavora ancoracommissione Affari costituzionali e Ambiente della Camera. Sul tavolo c’è un provvedimento dportata enorme ma che, in un Paese che vive di tweet e polemiche da Bar sport, è finito per passare del tutto inosservato. Di cosa si tratta? Di un piccolo emendamento, ma dal grande significato nell’architrave democratico del nostro Paese, che consentirà di sottoscrivere ...

... fuoriparlamento. Su tutti, Piergiorgio Welby e Beppino Englaro , per conto di sua figlia ... così in questi giorni è cominciata la raccolta di firme per ilsull'eutanasia legale che ......proprio Paese sulla strada dell'ossimoro di una "democrazia illiberale" come è stato definito...hanno lasciato i britannici da soli a decidere il loro destino nell'Unione europea neldel ...Di cosa si tratta? Di un piccolo emendamento, ma dal grande significato nell’architrave democratico del nostro Paese, che consentirà di sottoscrivere i referendum con firma elettronica qualificata. Il ...Renzi si dice perseguitato dalla magistratura: "Di fronte a questo andazzo della giustizia, domattina vado e firmo i referendum sulla giustizia".