Miriam Leone | la foto più attesa | sorpresa per i fan

Leggi su vesuvius

(Di martedì 20 luglio 2021)pubblica lapiùsul suo profilo Instagram ufficiale: una grandeper i suoi fan. La famosa attrice italiana su Instagram (via social), famosa attrice italiana, ha pubblicato da poco sul proprio profilo Instagram unache ha sorpreso molto i suoi fan. La giovane attrice ha reso noto infatti, che il film Diabolik è finalmente in arrivo dopo il rinvio del 2020 a causa della pandemia. La pellicola ha come protagonista Luca Marinelli nei panni del ladro più famoso del mondo dei fumetti, al suo fianco ...