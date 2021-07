Maurizio Costanzo, bordata a Mediaset: la risposta di Berlusconi (Di martedì 20 luglio 2021) Maurizio Costanzo, celebre presentatore del talk in seconda serata, lancia una dura bordata a Mediaset: la risposta di Berlusconi. Il celebre conduttore durante il suo talk su Canale 5 (via social)Dopo la presentazione dei palinsesti del Biscione, l’evento durante il quale Mediaset ha svelato i suoi programmi per la futura stagione televisiva, non è stato menzionato il Maurizio Costanzo Show, che quest’anno raggiungerà la quarantesima edizione. Lo storico talk di Canale 5 non è stato affatto cancellato ma Costanzo ha ... Leggi su vesuvius (Di martedì 20 luglio 2021), celebre presentatore del talk in seconda serata, lancia una dura: ladi. Il celebre conduttore durante il suo talk su Canale 5 (via social)Dopo la presentazione dei palinsesti del Biscione, l’evento durante il qualeha svelato i suoi programmi per la futura stagione televisiva, non è stato menzionato ilShow, che quest’anno raggiungerà la quarantesima edizione. Lo storico talk di Canale 5 non è stato affatto cancellato maha ...

