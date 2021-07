Lady Gaga e Tony Bennett insieme per l’ultima volta (Di martedì 20 luglio 2021) Lady Gaga e Tony Bennett insieme per l’ultima volta. Succederà il 3 agosto, giorno del 95esimo compleanno di Bennett, e il 5 sul palco del Radio City Music Hall di New York, in quella che è stata annunciata come la loro ultima esibizione insieme. One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga sarà, quindi, un vero e proprio evento che suggellerà la collaborazione di due artisti che hanno iniziato a lavorare insieme nel 2011 e concluderanno la loro esperienza quest’anno, con l’uscita di un nuovo album in autunno. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 luglio 2021) Lady Gaga e Tony Bennett insieme per l’ultima volta. Succederà il 3 agosto, giorno del 95esimo compleanno di Bennett, e il 5 sul palco del Radio City Music Hall di New York, in quella che è stata annunciata come la loro ultima esibizione insieme. One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga sarà, quindi, un vero e proprio evento che suggellerà la collaborazione di due artisti che hanno iniziato a lavorare insieme nel 2011 e concluderanno la loro esperienza quest’anno, con l’uscita di un nuovo album in autunno.

Advertising

MarioManca : #LadyGaga e Tony Bennett insieme per l'ultima volta - RRRecalictron : RT @repubblica: Tony Bennett sul palco insieme per 'un'ultima volta' insieme a Lady Gaga - repubblica : Tony Bennett sul palco insieme per 'un'ultima volta' insieme a Lady Gaga - Queerrilla : @Seph_88 no no appena uscí, quando suonavo non mettevo lady gaga apposta perché ero PIENO - lovelymonster77 : Tu sei la ragione per cui credo nell’Amore! #MTVHottest Lady Gaga @ladygaga -