Iris omaggia Robin Williams con un ciclo di film per celebrare i 70 anni dell’attore

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 21 luglio in prima, seconda e terza serata, verrà trasmessa suuna raccolta diin omaggio ain occasione del suo 70esimo compleanno. “In ricordo di”, è il titolo deldiche saranno trasmessi il 21 luglio in prima, seconda e terza serata sul canale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iris omaggia

2a News

Guida Tv altri canali in chiaro 20, ore 21.10: 22 minutes " Film Rai4, ore 21.20: La ragazza del treno " Film, ore 21.10: Lo sperone insanguinato " Film Rai5, ore 21.15: Land " Film RaiMovie, ...... lo spazio interiore, ma anche lo spazio metafisico e simbolico, etc., e si ispira ela ... dall'artista e performer Giovanni Saldì e dal vicepresidente dell'AssociazioneDevasini. Il ...La Rassegna “Segnali di vita nei cortili”, con la direzione artistica del plurivalente artista Roberto Zorn Bonaventura, sta dando, nella specie con l’apporto e la produzione di “Nutrimenti Terrestri, ...Per la prima serata in tv, giovedì 15 luglio su RaiTre alle 21.20 verrà riproposto “A raccontare comincia tu”, il programma d’interviste condotto da Raffaella Carrà. Il protagonista di stasera sarà Re ...