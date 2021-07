Il consumo di suolo continua nonostante gli ammonimenti: che si sciolga l’Ispra allora! (Di martedì 20 luglio 2021) Mentre giunge notizia che il riscaldamento globale non risparmia neppure un paese apparentemente virtuoso come la Germania (anche se le sue industrie dell’automobile hanno dato un bel contributo all’aumento delle temperature…), passa pressoché sotto silenzio il Rapporto Ispra sul consumo di suolo 2021, relativo all’anno scorso. Singolare che non se parli visto che fra riscaldamento globale e consumo di suolo il rapporto è evidentemente stretto. Singolare ma non stupefacente perché i nostri governi continuano ad andare in direzione diametralmente opposta alla conservazione del territorio. Non si prendono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Mentre giunge notizia che il riscaldamento globale non risparmia neppure un paese apparentemente virtuoso come la Germania (anche se le sue industrie dell’automobile hanno dato un bel contributo all’aumento delle temperature…), passa pressoché sotto silenzio il Rapporto Ispra suldi2021, relativo all’anno scorso. Singolare che non se parli visto che fra riscaldamento globale ediil rapporto è evidentemente stretto. Singolare ma non stupefacente perché i nostri governino ad andare in direzione diametralmente opposta alla conservazione del territorio. Non si prendono ...

