Genoa | Shomurodov | «Voglio andare in doppia cifra L’italiano? È peggiorato…»

(Di martedì 20 luglio 2021) L’attaccante delEldorha fissato il traguardo per la nuova stagione alle porte Eldor, attaccante del, in una intervista a Il Secolo XIX ha fissato l’obiettivo minimo di gol in vista del nuovo campionato alle porte. GOL – «L’anno scorso ho segnato 8 gol, adesso mi piacerebbe superare quota 10 e magari arrivare a segnarne una quindicina, sarebbe un bel traguardo». LINGUA ITALIANA – «Ho preso un po’ di lezioni l’anno scorso, adesso sono due mesi che non ne faccio: tra Nazionale e un po’ di vacanza le ho interrotte e infatti il mio livello è subito peggiorato». AVVERSARI – «L’attaccante ...