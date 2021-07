Falck Renewables | perfezionata l’acquisizione del 60% di SAET

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata al segmento STAR e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha perfezionato l’accordo perdel 60% delle quote di, azienda di Padova attiva nella progettazione e costruzione di sistemi elettrici di Alta Tensione e nella realizzazione di impianti di Energy Storage. Come già annunciato alla sottoscrizione dell’accordo,continuerà a servire i suoi clienti sotto la guida dell’attuale management con la conferma di Giorgio Rossi in qualità di amministratore delegato. Il prezzo concordato, pari a circa 5,5 milioni di euro, verrà finanziato ...

Advertising

Petrine05647629 : RT @Qualenergiait: Energy storage, Falck Renewables acquisisce il 60% di SAET Padova - Qualenergiait : Energy storage, Falck Renewables acquisisce il 60% di SAET Padova - falckrenewables : Anche quest’anno, con “Cresco Award Città Sostenibili”,il contest promosso da @FondSodalitas in collaborazione con… - Qualenergiait : Energy storage, Falck Renewables acquisisce il 60% di SAET Padova - falckrenewables : Gender pay gap, #sustainable supply chain, tutela #biodiversità: alcuni dei temi discussi @ Italian Sustainability… -

Ultime Notizie dalla rete : Falck Renewables

Teleborsa

, società quotata al segmento STAR e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha perfezionato l'accordo per l'acquisizione del 60% delle quote di SAET , azienda di Padova attiva ...Sensibili perdite per, in calo del 2,59%. In apnea Acea , che arretra del 2,25%. Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, in forte ribasso Ambienthesis , che mostra un - ...Falck Renewables, società quotata al segmento STAR e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha perfezionato l'accordo per l'acquisizione del ...Aggressivo ribasso per la società attiva nella green economy, che passa di mano in perdita del 3,04%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid..