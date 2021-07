Cassina de' Pecchi, dimentica la sigaretta e muore nell'incendio in casa (Di martedì 20 luglio 2021) Cassina de' Pecchi (Milano) - Sviene per colpa delle esalazioni e muore nel rogo causato dalla sigaretta dimenticata. Tragedia in un appartamento in via 25 Aprile a Sant'Agata, frazione di Cassina de'... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 luglio 2021)de'(Milano) - Sviene per colpa delle esalazioni enel rogo causato dallata. Tragedia in un appartamento in via 25 Aprile a Sant'Agata, frazione dide'...

Incendio in appartamento, muore una donna Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 20 luglio 2021 a Cassina de' Pecchi . Una donna è deceduta nell'incendio sprigionatosi all'interno del suo appartamento.

