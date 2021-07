Can Yaman e Diletta Leotta, stanno per compiere un importante passo in Tv? (Di martedì 20 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman si stanno godendo la loro prima vacanza insieme da fidanzati: molto presto, però, potrebbero decidere di compiere un importante passo insieme e potrebbe esserci la loro prima intervista di coppia. Sono passati ormai sette mesi da quando Can Yaman e Diletta Leotta sono stati avvistati insieme per la prima volta. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 luglio 2021)e Cansigodendo la loro prima vacanza insieme da fidanzati: molto presto, però, potrebbero decidere diuninsieme e potrebbe esserci la loro prima intervista di coppia. Sono passati ormai sette mesi da quando Cansono stati avvistati insieme per la prima volta. L'articolo proviene da Inews.it.

