Berezutski (allenatore CSKA): “Vlasic? Costa tanto e ha una clausola” (Di martedì 20 luglio 2021) Aleksey Berezutski, allenatore del CSKA Mosca, ha parlato della possibile partenza di Nikola Vlasic, centrocampista croato che piace al Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 luglio 2021) AlekseydelMosca, ha parlato della possibile partenza di Nikola, centrocampista croato che piace al Milan

Advertising

PianetaMilan : #Berezutski (allenatore @pfc_cska) a @rsportru: '#Vlasic? Costa tanto e ha una clausola' - #Calciomercato @acmilan… - sportli26181512 : Cessione Vlasic, il tecnico del Cska avverte: 'Non partirà a 0, costa tanto': Come riportato dalla redazione di RSp… - PryanikVlad : RT @RudyGaletti: ????? #Berezutski (allenatore #CSKAMoscow) ha parlato di #Vlasic: 'Non andrà via gratis (ndr in prestito), ha un costo eleva… - OgbeniBiola : RT @RudyGaletti: ????? #Berezutski (allenatore #CSKAMoscow) ha parlato di #Vlasic: 'Non andrà via gratis (ndr in prestito), ha un costo eleva… - RudyGaletti : ????? #Berezutski (allenatore #CSKAMoscow) ha parlato di #Vlasic: 'Non andrà via gratis (ndr in prestito), ha un cost… -