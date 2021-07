Alluvioni | facile dare tutta la colpa al clima ma è più complicato di così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 luglio 2021) In Lussemburgo, dozzine di persone sono state evacuate dopo che i nubifragi hanno provocato la rottura degli argini fluviali. Secondo le prime stime del governo, i danni materiali sono notevoli. A tutt’oggi, però, non sono state segnalate vittime. Nel frattempo, la provincia del Limburg dei Paesi Bassi ha dovuto evacuare migliaia di persone dalle proprie case a causa dello straripamento dei fiumi. Le vicine Germania e Belgio hanno subito, invece, un impatto alluvionale ben più catastrofico: piangono oltre 200 vittime e temono per i moltissimi dispersi. Il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, in visita alle zone alluvionate, ha parlato di “catastrofe del secolo”, come ...