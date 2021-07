Vaccini | Costa | ipotesi green pass modulabile secondo quadro Regioni

Advertising

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Costa: ipotesi green pass modulabile secondo quadro Regioni #coronavirusitalia - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Costa: ipotesi green pass modulabile secondo quadro Regioni #coronavirusitalia - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Costa: ipotesi green pass modulabile secondo quadro Regioni #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Costa: ipotesi green pass modulabile secondo quadro Regioni #coronavirusitalia - salvato86433282 : NOTACCIA- Sentendo il facinoroso COSTA (tgcom24) che spinge a fare i vaccini e capace di intendere che non siamo tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Costa

TGCOM

... situato pochissimi metri sott'acqua, a non più di 60 - 70 metri dalladella città resort di ... Accesso libero anche a chi ha ricevuto inon approvati dall'Ema Phuket, riapertura ad ogni ...... naturalmente, valuteremo', afferma ancora. 'Questa sarà la settimana decisiva in cui si ... ospite di 'Dentro i fattì su TgCom24' , ha quindi parlato dei: 'Non siamo di fronte a un ...“Dobbiamo certamente monitorare, tracciare, avere prudenza ma non trasformarla in paura e non dare troppa rilevanza a quelli che sono i dati dei contagi giornalieri, io sarei per non comunicarli neanc ...(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "La modifica dei parametri verrà fatta entro questa settimana e prima di venerdì, in modo che venerdì, quando decideremo i colori per le regioni, lo faremo già con i nuovi para ...