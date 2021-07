TIM | rivisti al rialzo ricavi ed EBITDA dopo accordo con DAZN

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – TIM ha aggiornato i propri target finanziari a seguito dell’con, al ritardato avvio della seconda fase delle misure governative di sostegno alla digitalizzazione (piano vouchers), e a quelle che la società chiama “relative implicazioni per il contesto competitivo”. In particolare, la società di telecomunicazioni prevede che l’di distribuzione TIM-porti ad un incremento digià dal 2021 e, con l’entrata a regime nel 2022-2023, ad un’accelerazione della crescita prevista pereddomestici (low to mid single digit/mid ...

TIM aggiorna la guidance di gruppo incorporando gli effetti dell'accordo di distribuzione con Dazn e ...to single digit growth) e a ...sottolinea che i benefici attesi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) sul mercato domestico e dall'acquisizione, con Vivo e Claro, degli assets mobili di Oi in Brasile non sono ...In scia alle piazze asiatiche, con gli investitori che, come la settimana scorsa, si mostrano preoccupati per l'andamento del numero dei contagi da Covid-19 ..