Sonepar Italia, record fatturato in primo semestre (+41%) (Di lunedì 19 luglio 2021) Sonepar Italia chiude il primo semestre 2021 con una crescita del 41%, superando la soglia di fatturato di 500 milioni di euro. Si tratta del miglior risultato in assoluto conseguito dall'azienda ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021)chiude il2021 con una crescita del 41%, superando la soglia didi 500 milioni di euro. Si tratta del miglior risultato in assoluto conseguito dall'azienda ...

sonnen, il bilancio del mercato ad un anno dal Superbonus - Anche Sonepar si è immediatamente strutturata sia a livello finanziario che logistico, per cogliere ... Da qui il monito delle associazioni ANIE e Italia Solare: creare a medio e lungo termine un ...

Sonepar Italia apre un punto vendita a Macianise Sonepar Italia ha aperto uno store più grande e moderno, con esposizione self service e con nuovo layout a Marcianise ...

