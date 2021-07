Quotazione Zegna, Bonomi: “Non diventerà un agglomerato di marchi” (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “È un progetto industriale, vogliamo controllare la supply chain, non vogliamo essere un polo del lusso“. Lo ha detto Gildo Zegna, amministratore delegato di Zegna Group, nella call organizzata in occasione dell’annuncio dello sbarco sulla Borsa di New York tramite fusione con la SPAC Investindustrial Acquisition Corp di Andrea Bonomi. “Abbiamo una strategia molto chiara, la prima crescita sarà organica“, ha spiegato l’imprenditore, alla richiesta di come verranno usate le risorse della Quotazione, se anche per M&A, e precisando che “ci focalizzeremo nell’abbigliamento uomo non sulla donna”. “Stiamo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “È un progetto industriale, vogliamo controllare la supply chain, non vogliamo essere un polo del lusso“. Lo ha detto Gildo, amministratore delegato diGroup, nella call organizzata in occasione dell’annuncio dello sbarco sulla Borsa di New York tramite fusione con la SPAC Investindustrial Acquisition Corp di Andrea. “Abbiamo una strategia molto chiara, la prima crescita sarà organica“, ha spiegato l’imprenditore, alla richiesta di come verranno usate le risorse della, se anche per M&A, e precisando che “ci focalizzeremo nell’abbigliamento uomo non sulla donna”. “Stiamo ...

