Psychonauts 2 su Xbox Series X/S gira in 4K a 60 FPS e 1440p a 120 FPS

Le prime impressioni e le anteprime per Psychonauts 2, titolo sviluppato da Double Fine Productions, stanno iniziando ad essere pubblicate. Vi abbiamo già mostrato un primo video gameplay che si focalizza su alcuni livelli che i giocatori si troveranno a dover risolvere, ma adesso sappiamo anche quale sarà la risoluzione del gioco sulle varie console. Scopriamo così che Xbox Series X offre le migliori prestazioni possibili. Oltre a funzionare in 4K a 60 FPS, Xbox Series X offre prestazioni fino a 120 FPS a 1440p, con supporto per HDR e frequenza di aggiornamento variabile (o VRR).

