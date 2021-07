Pensioni anticipate e Quota 100, i nodi irrisolti: fuori dalla flessibilità donne e redditi bassi (Di lunedì 19 luglio 2021) Sulle Pensioni anticipate pesa la fine della Quota 100, che rischia di imporre a molti lavoratori un’attesa lunga fino a 5 anni rispetto ai criteri ordinari. Ma la questione è più complessa di quanto non appaia a prima vista, perché di fatto la stessa opzione di flessibilità sperimentale che terminerà il prossimo 31 dicembre 2021 esclude dalla tutela una vasta platea di lavoratori. Paradossalmente, si tratta di coloro che avrebbero maggiori necessità di fruire di un’agevolazione. Per capirlo basta osservare i dati diffusi dall’Inps in merito alle adesioni che si sono verificate in questi tre anni di ... Leggi su notizieora (Di lunedì 19 luglio 2021) Sullepesa la fine della100, che rischia di imporre a molti lavoratori un’attesa lunga fino a 5 anni rispetto ai criteri ordinari. Ma la questione è più complessa di quanto non appaia a prima vista, perché di fatto la stessa opzione disperimentale che terminerà il prossimo 31 dicembre 2021 escludetutela una vasta platea di lavoratori. Paradossalmente, si tratta di coloro che avrebbero maggiori necessità di fruire di un’agevolazione. Per capirlo basta osservare i dati diffusi dall’Inps in merito alle adesioni che si sono verificate in questi tre anni di ...

