Niko Vlasic esce allo scoperto: “Io al Milan? Assolutamente no” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il futuro al CSKA? Non lo so. Assolutamente non andrò al Milan, lo escludo”. Con queste parole, Niko Vlasic ha negato una sua possibile partenza con destinazione Milano rossonera, dal Cska Mosca, squadra di appartenenza. Il talentuoso fantasista croato è sotto gli occhi di svariati club europei, i quali ne hanno osservato il talento durante le sfide del calendario russo: tra queste vi è il club meneghino, piazza evidentemente non gradita dal calciatore. Dopo le ottime prestazioni a Euro 2020, per l’appunto con la maglia della Croazia, coronate anche da una rete, Vlasic sarebbe pronto a ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il futuro al CSKA? Non lo so.non andrò al, lo escludo”. Con queste parole,ha negato una sua possibile partenza con destinazioneo rossonera, dal Cska Mosca, squadra di appartenenza. Il talentuoso fantasista croato è sotto gli occhi di svariati club europei, i quali ne hanno osservato il talento durante le sfide del calendario russo: tra queste vi è il club meneghino, piazza evidentemente non gradita dal calciatore. Dopo le ottime prestazioni a Euro 2020, per l’appunto con la maglia della Croazia, coronate anche da una rete,sarebbe pronto a ...

