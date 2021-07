Nicolò Zaniolo, l'ex sta per partorire: «Spero apra il suo cuore» (Di lunedì 19 luglio 2021) L'ex ragazza di Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta, sta per dare alla luce il piccolo Tommaso, il figlio concepito proprio con il centrocampista della Roma. Nelle scorse ore la ragazza ha deciso di scrivergli una lettera su Instagram, esortando il calciatore a prendersi cura del suo piccolo. Sara Scaperrotta: «Tommaso è frutto dell'amore di due persone» Sara ha spiegato che la sua gravidanza è quasi giunta al termine e che è consapevole che questo sarà solo il principio di quello che sarà il viaggio più bello, emozionante, serio ed impegnativo della sua vita. A quel punto la giovane ha deciso - dopo mesi e mesi di silenzio - di chiarire alcune cose, in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 luglio 2021) L'ex ragazza di, Sara Scaperrotta, sta per dare alla luce il piccolo Tommaso, il figlio concepito proprio con il centrocampista della Roma. Nelle scorse ore la ragazza ha deciso di scrivergli una lettera su Instagram, esortando il calciatore a prendersi cura del suo piccolo. Sara Scaperrotta: «Tommaso è frutto dell'amore di due persone» Sara ha spiegato che la sua gravidanza è quasi giunta al termine e che è consapevole che questo sarà solo il principio di quello che sarà il viaggio più bello, emozionante, serio ed impegnativo della sua vita. A quel punto la giovane ha deciso - dopo mesi e mesi di silenzio - di chiarire alcune cose, in ...

angelomangiante : 47 partite da titolare, 14 gol, 6 assist. Due anni persi per due crociati, zero presenze la scorsa stagione. A soli… - LaRonnie_ : Nicolò Zaniolo un signore non c’è che dire, veramente lo schifo più assoluto - curadisplendere : RT @badgalvale: in un mondo di Nicolò Zaniolo, siate Nicolò Barella. - n_fausta : Aldilà di tutto che brutta persona Nicolò Zaniolo, può finire un amore ma abbandonare il figlio che sta per nascere… - Martyriccel92 : RT @badgalvale: in un mondo di Nicolò Zaniolo, siate Nicolò Barella. -