Napoli | allontanate dalla spiaggia perché lesbiche | “State dando cattivo esempio”

(Di lunedì 19 luglio 2021)Lite accesa su unadi Capo Miseno, in provincia di, tra una coppia died alcuni bagnanti, che hanno cercato di allontanare le due ragazze per essersi scambiate un bacio. A denunciare il fatto il conduttore radiofonico Gianni Simioli sulla sua pagina Facebook, su cui ha pubblicato un filmato che riprende la scena. L’episodio risale a venerdì 16 luglio, Francesca e Martina i nomi delle due protagoniste. Si trovavano inquando all’improvviso ...

"Siete lesbiche? Allora andate via dalla spiaggia: siete un cattivo esempio, specie per i nostri bambini". A Francesca e Martina, che avevano sistemato i loro teli da spiaggia accanto ad altre persone ...