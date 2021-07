Mokadelic | «Le nostre colonne sonore | guidate dalle emozioni»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Per tradurre le immagini in musica bisogna essere un po’ psicologici e, nel caso dei Mokadelic, che hanno firmato la colonna sonora di film come Sulla mia pelle e di serie come Gomorra e Romulus, non potrebbe essere più vero. Vent’anni fa Alessio Mecozzi e Cristian Marras hanno deciso, infatti, di fondare il gruppo, inizialmente improntato sul rock, proprio tra i corridoi della facoltà di Psicologia di Roma: era l’inizio di un’avventura che, di lì a qualche anno, li avrebbe portati ad accogliere anche Alberto Broccatelli (batteria), Maurizio Mazzenga (chitarra) e Luca Novelli (piano e chitarra); a cambiare il loro nome da Moka a Mokadelic «per una questione pratica» (cercare «Moka» su Google avrebbe, in effetti, provocato qualche problema nel reperire informazioni su di loro), e a specializzarsi in un genere, quello della colonna sonora, che avrebbe fatto la loro fortuna.