Manuela umiliata dal fidanzato Stefano a Temptation Island: “Tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare altro” (Di martedì 20 luglio 2021) La storia d’amore tra Stefano e Manuela a Temptation Island è, ancora una volta, destinata a far discutere. Al centro delle polemiche le discutibili dichiarazioni del ragazzo che, confidandosi con i suoi compagni di viaggio, esprime parole negative per la fidanzata: “Tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare altro“. Manuela umiliata dalle parole di Stefano Manuela e Stefano sono una delle coppie più discusse di questa edizione ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021) La storia d’amore traè, ancora una volta, destinata a far discutere. Al centro delle polemiche le discutibili dichiarazioni del ragazzo che, confidandosi con i suoi compagni di viaggio, esprime parole negative per la fidanzata: “dueine lenon sa“.dalle parole disono una delle coppie più discusse di questa edizione ...

Advertising

giveuskidrauhl : RT @orvuahokx: Su Manuela giudizio in sospeso fino al falò di confronto perché la sua continua incertezza mi irrita Cos’altro devi vedere… - orvuahokx : Su Manuela giudizio in sospeso fino al falò di confronto perché la sua continua incertezza mi irrita Cos’altro dev… - Chicca_colors : Spero non sia vera la segnalazione su Manuela e Stefano, perché sennò é una donna davvero debole come lui dice(che… - hanjihub : Manuela sarebbe quella debole dopo che tu le hai fatto non solo le corna, ma l'hai umiliata in televisione E POI ti… -