La lezione di Ficarra e Picone ai politici che ammiccano ai no vax per "una manciata di voti" (Di lunedì 19 luglio 2021) Fare nomi e cognomi, senza fare nomi e cognomi. Un tweet pubblicato sul profilo social ufficiale di Ficarra e Picone mette a nudo una palese controversia emersa negli ultimi giorni sul tema vaccini. Un tema su cui alcuni importanti politici italiani – pezzi forti dei primi due partiti, secondo i sondaggi – hanno scelto di appoggiare le posizioni no vax o, per meglio dire, quelle degli scettici sul vaccino anti-Covid. E i riferimenti fatti dal duo comico siciliano sono molto forti, ma condivisi da buona parte del pubblico social.

