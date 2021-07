(Di lunedì 19 luglio 2021) Charles esaltante per 50 giri, Max non si tira indietro nel duello ma era quello che aveva più da perdere; ma che cattivo Lewis Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Gazzetta_it : Silverstone, le pagelle: Leclerc (10) fa sognare. Verstappen (8) nella trappola di Hamilton 8 #F1 - infoitsport : F1 Silverstone, le pagelle: Leclerc (10) fa sognare. Verstappen (8) nella trappola di Hamilton 8 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Silverstone, le pagelle: Leclerc (10) fa sognare. Verstappen (8) nella trappola di Hamilton 8 #F1 - infoitsport : F1 Gp Silverstone, le pagelle: Hamilton “sleale”, Leclerc sfiora l’impresa - alevescini00 : #F1 #SilverstoneGP , le pagelle: #Hamilton 'sleale', #Leclerc sfiora l'impresa -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone pagelle

Ma resta una grande lezione al volante da parte di un talento sublime il peggiore il migliore 8 lewis hamilton Lo scontro con Verstappen toglie un po' di luce al suo ottavo trionfo a. L'...LEDELLA GRAN BRETAGNA Prosegue anche al Gran Premio della Gran Bretagna la sfida infinita tra ... Di seguito i voti dinel dettaglio. LEWIS HAMILTON " VOTO 9 Quanto avvenuto a inizio ...La lotta con la Mercedes alla fine è impari e Charles deve anche evitare il patatrac con Hamilton alla Copse. Fa battere il cuore dei ferraristi per 50 giri, guidando in modo magico, e per poco non dà ...F1 Gp Silverstone, le pagelle: Lewis Hamilton gioca sporco ma vince, Charles Leclerc va vicino all'impresa. Da rivedere la Red Bull.