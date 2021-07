E’ arrivato Can Yaman Mania: ecco tutti i dettagli sul progetto dell’attore (Di lunedì 19 luglio 2021) Con un post sul suo profilo Instagram, Can Yaman ha annunciato l’arrivo di Can Yaman Mania, il profumo dell’attore turco Promessa mantenuta! Can Yaman oggi ha presentato ufficialmente la fragranza che da giorni è protagonista dei suoi post su Instagram. “Can Yaman Mania, il profumo della passione è arrivato” ha scritto l’attore turco come didascalia alla foto in cui tiene la bottiglia con le mani a forma di cuore. Oltre alla dicitura, l’attore turco ha anche inserito il link di un sito che porta il suo nome. Al suo interno, si entra nel mondo del Can ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Con un post sul suo profilo Instagram, Canha annunciato l’arrivo di Can, il profumoturco Promessa mantenuta! Canoggi ha presentato ufficialmente la fragranza che da giorni è protagonista dei suoi post su Instagram. “Can, il profumo della passione è” ha scritto l’attore turco come didascalia alla foto in cui tiene la bottiglia con le mani a forma di cuore. Oltre alla dicitura, l’attore turco ha anche inserito il link di un sito che porta il suo nome. Al suo interno, si entra nel mondo del Can ...

