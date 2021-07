Dichiarazione Iva 2020, consigli per i ritardatari (Di lunedì 19 luglio 2021) Chi non ha presentato la Dichiarazione Iva 2020 riceverà un avviso di compliance dall’Agenzia delle entrate. Cosa converrà fare? Lo abbiamo chiesto all’economista Gianni Lepre. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Chi non ha presentato laIvariceverà un avviso di compliance dall’Agenzia delle entrate. Cosa converrà fare? Lo abbiamo chiesto all’economista Gianni Lepre. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

ItaliaNotizie24 : Dichiarazione Iva 2020, consigli per i ritardatari - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Dichiarazione Iva 2020, consigli per i ritardatari - - CorriereCitta : Dichiarazione Iva 2020, consigli per i ritardatari - Ordine_CDL_NA : RT @Agenzia_Entrate: L'Agenzia potenzia i #servizi #web: ottieni dal pc di casa #certificati di attribuzione di codice fiscale o partita Iv… - Alexandros_77 : @BenCharlies @brusco_sandro Se vuole le mando la mia di dichiarazione così constaterà che non tutte le partite IVA sono come le pensa lei -