Copenaghen | viaggio nella capitale dei diritti

(Di lunedì 19 luglio 2021) Non dovrebbe essere il nostro orientamento sessuale a determinare la scelta del luogo dove andare in viaggio, ma è altrettanto vero che l’accoglienza determina il viaggio, e per questo nessun altro posto al mondo è come la Danimarca, da sempre tra i Paesi più progressisti in tema dei diritti: tra i primi ad abolire il reato di omosessualità (1933), il primo in cui è stato effettuato un intervento chirurgico per il cambio di sesso (1951), è anche il primo Paese dove si è celebrato un matrimonio omosessuale (1989) e tra i pochi in cui – dal 2012 – coppie gay possono sposarsi in chiesa.