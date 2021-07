Calciomercato Udinese | fatta per Glik | ora si punta Lammers

(Di lunedì 19 luglio 2021) Grandi movimenti dell’in chiave mercato: non solo Silvestri e, ora sisu. Le ultime L’sta lavorando per regalare una squadra all’altezza a mister Gotti per la nuova stagione: le partenze di De Paul e Musso hanno portato tanti soldi ma tolto due pedine fondamentali. Come riporta Tuttosport, oltre a Silvestri in porta, è vicinissimo l’arrivo dima non solo. Ai friulani piace anche, cercato da Sampdoria e Genoa: resta da convincere l’Atalanta sulla sua nuova destinazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Giro portieri: #Silvestri all’@Udinese_1896 e #Montipò al @HellasVeronaFC #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato | Domani le visite mediche di Montipò e Silvestri con #Verona e #Udinese - DiMarzio : #Calciomercato | De Paul saluta l'#Udinese: è un nuovo giocatore dell'#AtleticoMadrid - sportli26181512 : Verona, è fatta per Montipò: ecco la formula: Con Silvestri all'Udinese, il Verona ha virato su Lorenzo...… - Max_Mogavero : #Benevento, Montipò sosterrà oggi le visite mediche col #Verona. Dabo va a titolo gratuito ai turchi del #Rizespor,… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Udinese

Commenta per primo Con Silvestri all', il Verona ha virato su Lorenzo Montipò , che arriva dal Benevento in prestito con obbligo di riscatto.... ma anche sui principali campionati al mondo, le notizie principali di domenica 18 ... il Milan riaccoglie Brahim Diaz: FOTO e VIDEO Montipò al Verona sblocca Silvestri all'IL ...Grandi movimenti dell’Udinese in chiave mercato: non solo Silvestri e Glik, ora si punta su Lammers. Le ultime L’Udinese sta lavorando per regalare una squadra all’altezza a mister Gotti per la nuova ...Tutta la giornata di calciomercato di lunedì 19 luglio attraverso le notizie di oggi raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui p ...