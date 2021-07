Elezioni, Michetti: 'Regole ferree sui monopattini o bisognerà vietarli' (Di domenica 18 luglio 2021) 'In ogni città le Regole sono importanti. Quando non ce ne sono, si finisce in una giungla. Per questo ci vogliono Regole ferree nella regolamentazione dei monopattini elettrici, in particolare per ... Leggi su romatoday (Di domenica 18 luglio 2021) 'In ogni città lesono importanti. Quando non ce ne sono, si finisce in una giungla. Per questo ci vogliononella regolamentazione deielettrici, in particolare per ...

Advertising

FerraroGiuliano : @FedeAngeli Distantissimo da Michetti. Ma più che girare Roma in lungo e in largo, a questa città (da quello che si… - Profilo3Marco : RT @Maurizio_Lupi: Con #Michetti e #Matone la coalizione di centrodestra compatta si candida a governare la città, non solo a vincere le el… - AldoSciara : @Ted0foro @EPaglierini Gualtieri e Michetti al ballottaggio e Gualtieri vince al secondo turno, peccato che in Ital… - AlexEsse6 : @matteosalvinimi E dopo le elezioni, pure Enrico Michetti seguirà a ruota la linea dei #pagliacci #Toti #Zaia e #fedriga!!! #MAIPIÙLEGA - FanFerrante : RT @carotelevip: Elezioni per il sindaco di Roma: non ci dobbiamo chiedere 'Michetti chi?' ma 'Michetti perché?' -