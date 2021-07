Dimarco, un jolly difensivo per Inzaghi. E Marotta lo blinda (Di domenica 18 luglio 2021) Nell’amichevole di Lugano di ieri, che ha visto l’Inter vincere ai calci di rigore, buone indicazioni sono arrivate da Federico Dimarco. Il giovane difensore è stato apprezzato per la sua duttilità tattica visto che può giocare sia sull’esterno che come difensore centrale. L’esperienza dello scorso anno all’Hellas Verona l’ha migliorato tantissimo con Juric che, in più partite, l’ha schierato come terzo centrale di sinistra con Dimarco che si è perfezionato in quella posizione di campo. Un jolly difensivo che Inzaghi saprà usare nel modo giusto. Il futuro è tutto a tinte neroazurre come confermato anche da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Nell’amichevole di Lugano di ieri, che ha visto l’Inter vincere ai calci di rigore, buone indicazioni sono arrivate da Federico. Il giovane difensore è stato apprezzato per la sua duttilità tattica visto che può giocare sia sull’esterno che come difensore centrale. L’esperienza dello scorso anno all’Hellas Verona l’ha migliorato tantissimo con Juric che, in più partite, l’ha schierato come terzo centrale di sinistra conche si è perfezionato in quella posizione di campo. Unchesaprà usare nel modo giusto. Il futuro è tutto a tinte neroazurre come confermato anche da ...

