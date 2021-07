Demi Moore, a Mykonos con la figlia Rumer (Di domenica 18 luglio 2021) Doveri e piaceri. Demi Moore, che è volata in Grecia per presenziare come madrina ad un battesimo, ha deciso di prendersi qualche giorno in più per visitare il Paese. Insieme alla figlia maggiore, Rumer Willis, e alcuni amici ha lasciato Creta e raggiunto Mykonos. Dove, complice un bikini e scatti rubati, non ha mancato di catalizzare l’attenzione del gossip. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Doveri e piaceri. Demi Moore, che è volata in Grecia per presenziare come madrina ad un battesimo, ha deciso di prendersi qualche giorno in più per visitare il Paese. Insieme alla figlia maggiore, Rumer Willis, e alcuni amici ha lasciato Creta e raggiunto Mykonos. Dove, complice un bikini e scatti rubati, non ha mancato di catalizzare l’attenzione del gossip.

