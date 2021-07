Boris Johnson, prima rifiuta l’isolamento dopo essere entrato in contatto con un positivo e poi ci ripensa: 10 giorni di quarantena (Di domenica 18 luglio 2021) prima rifiuta l’isolamento, poi ci ripensa. Il primo ministro britannico Boris Johnson fa marcia indietro e annuncia che farà regolarmente la quarantena, dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo al Covid. A spingere il premier a cambiare idea sono state le polemiche sollevate dall’annuncio della sua adesione al ‘programma pilota’ del Servizio sanitario che invece dell’isolamento prevede test quotidiani, come aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021), poi ci. Il primo ministro britannicofa marcia indietro e annuncia che farà regolarmente laincon il ministro della Salute Sajid Javid, risultatoal Covid. A spingere il premier a cambiare idea sono state le polemiche sollevate dall’annuncio della sua adesione al ‘programma pilota’ del Servizio sanitario che invece delprevede test quotidiani, come aveva ...

