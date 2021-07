Orta di Atella | tenta di uccidere un coetaneo | in manette Raffaele Mundo

Advertising

mattinodinapoli : Tentato omicidio di un 23enne a Orta di Atella, arrestato coetaneo - casertafocus : ORTA DI ATELLA – Si avvicina ad un 23enne fermo con l’auto in sosta e gli spara, arrestato coetaneo di Succivo - Casertasera : ORTA DI ATELLA, CROLLA PALAZZO DISABITATO, TRAGEDIA SFIORATA - larampait : #OrtadiAtella. Perseguita l'#inquilina sui #social: denunciato - ottopagine : Crolla un palazzo disabitato: paura ad Orta di Atella #OrtadiAtella -

Ultime Notizie dalla rete : Orta Atella

Un 23enne di Succivo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Marcianise per il tentato omicidio di un coetaneo avvenuto addi, nel Casertano, lo scorso 21 giugno. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, ...... coordinate dalla Procura della Repubblica, effettuate dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Marcianise coadiuvati dalla stazione didi, avviate con tempestività a ...Il giovane è stato arrestato dai carabinieri per aver esploso alcuni un colpo pistola nei confronti di un coetaneo il 21 giugno scorso ...Un 23enne di Succivo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Marcianise per il tentato omicidio di un coetaneo avvenuto ad Orta di Atella, nel Casertano, ...