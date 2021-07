Movida a San Lorenzo: chiusi 2 locali (Di sabato 17 luglio 2021) Proseguono i controlli a tappeto nella zona di San Lorenzo da parte degli agenti di Polizia in collaborazione con il Battaglione Carabinieri Lazio e Campania. Sotto osservazione l’intero quartiere, ma soprattutto piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci, via degli Ausoni, Scalo di San Lorenzo e tutto il parco delle Stelle, nonché la zona adiacente ad esso. Impiegate pattuglie appiedate, automontate, ed effettuati posti di controllo nel corso dell’intera attività. Movida a San Lorenzo: tutti i controlli Sono stati chiusi rispettivamente per 5 e 3 giorni due minimarket, entrambi per violazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) Proseguono i controlli a tappeto nella zona di Sanda parte degli agenti di Polizia in collaborazione con il Battaglione Carabinieri Lazio e Campania. Sotto osservazione l’intero quartiere, ma soprattutto piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci, via degli Ausoni, Scalo di Sane tutto il parco delle Stelle, nonché la zona adiacente ad esso. Impiegate pattuglie appiedate, automontate, ed effettuati posti di controllo nel corso dell’intera attività.a San: tutti i controlli Sono statirispettivamente per 5 e 3 giorni due minimarket, entrambi per violazione ...

