Minacce di morte a Pizzuti, la solidarietà dell'Asl di Avellino (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Direzione Generale dell'Asl di Avellino esprime la propria solidarietà al Direttore Generale dell'AORN Moscati Renato Pizzuti per il vile atto intimidatorio indirizzato alla sua persona. Nel rinnovare la stima e il rispetto per l'operato del manager dell'Azienda Ospedaliera di Avellino il Direttore Generale dell'Asl Maria Morgante si dice fiduciosa che la magistratura possa far luce sulla vicenda, assicurando alla giustizia i responsabili.

