Lutto a Salerno | addio al medico 54enne Sergio Fucci

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La città piange un altro suo figlio che troppo presto l’ha lasciata. Ilè deceduto a soli 54 anni, compiuti il 26 giugno. Sconforto in famiglia (aveva tre figli), tra amici e conoscenti dello stimatissimo professionista, molto radicato in zona Vestuti-via Cacciatore. La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home Alfa e Omega di Cappelle Superiori 3 mentre il rito funebre sarà celebrato alle ore 9 di domenica 18 luglio presso la chiesa San Demetrio di via Dalmazia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

