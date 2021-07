Loredana Bertè deve operarsi per malesseri fisici | slitta la prima data del tour | tutti i dettagli

(Di sabato 17 luglio 2021), per questo ladelFiglia Di è stata posticipata. L’annuncio arriva dallo staff della cantante di Dedicato sui social, che in una serie di tweet ha rassicurato i fan. Ilper una serie di, per questo laprogrammata al 23 luglio a Cervignano del Friuli (Udine) è stata posticipata al 13 agosto. I biglietti già acquistati, fanno sapere, ...

Non è nulla di grave, è bene specificarlo subito, come riporta lo staff della voce di "Sei bellissima" sui social. Ma a causa del persistere di alcuni malesseri fisicidovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La cantante avrebbe dovuto dare il via il prossimo 23 luglio da Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, al tour estivo "Figlia di...", ...Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Berti potrebbe non solo affiancare Gigi D'Alessio ,e Clementino durante la prossima edizione di The Voice Senior, ma potrebbe anche far ...